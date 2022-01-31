Атырау - Уральск» (492-189 километры, Уральск – граница Атырауской области),

Уральск - Таскала - граница РФ (4-104 километры, Уральск – граница РФ),

Чапаево - Жалпактал - Казталовка (0-213 километры, посёлок Чапаево – посёлок Казталовка),

Самара - Шымкент (195-251, 266-526 километры, граница РФ – граница Актюбинской области),

Подстепное - Федоровка - граница РФ (0-144 километры, посёлок Подстепное – граница РФ).

С 9:30 31 января для всех видов автотранспорта открыто движение на участках дорог: