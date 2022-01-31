В регионе улучшились погодные условия, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Движение на нескольких дорогах ЗКО вновь открыто Фото из архива "МГ" С 9:30 31 января для всех видов автотранспорта открыто движение на участках дорог:
  • Атырау - Уральск» (492-189 километры, Уральск – граница Атырауской области),
  • Уральск - Таскала - граница РФ (4-104  километры, Уральск – граница РФ),
  • Чапаево - Жалпактал - Казталовка (0-213 километры, посёлок Чапаево – посёлок Казталовка),
  • Самара - Шымкент (195-251, 266-526 километры, граница РФ – граница Актюбинской области),
  • Подстепное - Федоровка - граница РФ (0-144 километры, посёлок Подстепное – граница РФ).
