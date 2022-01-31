Более двух тысяч заявок поступило от пострадавших в ходе январских беспорядков предпринимателей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сумма ущерба бизнесу Казахстана достигла 93,7 млрд тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе премьер-министра Казахстана сообщили, что в регионах начали выплачивать компенсацию ущерба пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса. По состоянию на 31 января, на InfoKazakhstan.kz поступило более двух тысяч заявок от предпринимателей Алматы, Шымкента, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.
- Механизм возмещения ущерба предусматривает рассмотрение заявок по упрощённому порядку и на основании заключений судебной экспертизы, по усмотрению заявителя, - говорится в сообщении.
Работу по скорейшему возмещению ущерба бизнесу обещают продолжить.