Фото с сайта pexels.com Кстати, таким способом разморозки вы не испортите продукт. Итак, для этого нам понадобится глубокая ёмкость (можно взять любую кастрюлю), плотный полиэтиленовый пакет, чистое кухонное полотенце, два стакана рисовой крупы. Также для этой разморозки понадобится микроволновая печь, ну и естественно замороженный кусок мяса. Два стакана риса высыпаем в ёмкость (желательно глубокую). Включаем на средний температурный режим и отправляем крупу на две-три минуты. Пока рис разогревается, кладём кусок мяса в полиэтиленовый пакет, хорошенько заворачиваем. Затем пакет с мясом заворачиваем в кухонное полотенце. Отправляем его в кастрюлю или же другую глубокую ёмкость. Достаем рис из микроволновки и засыпаем им мясо. Делайте это аккуратно, чтобы не обжечься. Разровняйте равномерно рис, иными словами сделайте компресс из крупы. Оставьте на пол часа, а спустя это время доставайте уже размороженный продукт.