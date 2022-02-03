- Подозреваемый вместе с двумя приятелями совершили нападение на другой оружейный магазин, где похитили семь единиц огнестрельного оружия и участвовали в массовых беспорядках в международном аэропорту Алматы, - рассказали в полиции.

Фото: ДП на транспорте В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что первого подозреваемого задержали в Алматинской области. По версии следствия, 35-летний мужчина сначала напал на оружейный магазин, а потом поехал грабить аэропорт. У него изъяты шесть единиц оружия и другие вещественные доказательства. Ещё одно задержание произошло через два дня. Мужчина 1990 года рождения обвиняется в активном участии в массовых беспорядках.Подозреваемые взяты под стражу.Фото: ДП на транспорте