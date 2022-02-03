- ТОО «Казахойл Актобе» при закупе услуг по техническому сопровождению автотранспортных средств и спецтехники в требованиях указал, что оказание услуг необходимо осуществлять в Актобе в радиусе не более трёх километров от расположения заказчика. Заявки поставщиков услуг, станции которых располагались вне радиуса трёх километров, откланялись как несоответствующие требованиям спецификации. Также данное требование ограничило участие в конкурсе других потенциальных поставщиков услуг, расположенных в границах Актобе или его административного района, но находящихся вне радиуса трёх километров от месторасположения ТОО «Казахойл Актобе», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе агентства по защите и развитию конкуренции сообщили, что в действиях ТОО «Казахойл Актобе» (осуществляет разработку нефтегазоконденсатных месторождений «Алибекмола» и «Кожасай» в Актюбинской области - прим. автора) усмотрены признаки нарушения законодательства.Антимонопольный департамент по Актюбинской области направил уведомление компании о прекращении недобросовестной конкуренции. Конкурс на закуп услуг отменен. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.