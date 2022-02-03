С момента передачи функции новому оператору выдано 865 сертификатов об оплате утильсбора, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Свыше 200 тысяч старых автомобилей сдали казахстанцы на утилизацию В пресс-службе премьер-министра Казахстана сообщили, АО «Жасыл Даму» возобновило работу системы по приёму утилизационных платежей. Олата от производителей и импортёров принимается в полном объеме.
- С 24 января 2022 года оплата утилизационных платежей производится на новые реквизиты АО «Жасыл Даму» в банках второго уровня. С момента передачи функции ТОО «Оператор «РОП» в АО «Жасыл Даму» выдано 865 сертификатов об оплате утилизационных платежей, - отметили в правительстве.
11 января президент Казахстана поручил правительству прекратить работу частной компании «Оператор РОП», отметив, что утилизационным сбором должна заниматься госорганизация, «как в зарубежных странах». С 2016 года в компанию поступило 691,8 млрд тенге. 18 января деятельность ТОО «Оператор РОП» по администрированию утилизационного сбора прекращена. Новым оператором назначена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму». Новые ставки по утильсбору обещали утвердить до конца февраля. 26 января стало известно о задержании вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений.  