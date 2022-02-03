Историю семьи, которая нуждается в помощи, редакции "МГ" рассказала совершенно посторонняя для них жительница Уральска. Выслушав её рассказ, мы решили отыскать семью.

Несколько лет назад Райгуль Мурзакова вместе с дочерью Актилек попала в ДТП. После аварии женщина перенесла операцию по удалению жёлчного пузыря, у неё часто скачет давление, мучают головные боли и периодически она теряет сознание.

– Падаю в обморок в самых неожиданных ситуациях на улице и дома. Больше всего боюсь, когда теряю сознание во время готовки на кухне, ведь это опасно, могу оставить включённым газ и упасть в обморок, а дома ребёнок. На улицу одна боюсь выходить, падаю. Не раз было такое, что приходила в себя лишь в больнице. Вот нужно удостоверение менять, на днях исполнилось 45 лет, а в ЦОН идти не могу. В душном помещении становится плохо, зрение испортилось, - сетует Райгуль.

Проблемы со здоровьем после той аварии и у 11-летней Актилет. Пассажир, сидящей рядом с девочкой, погиб на её глазах. Ребёнок испытал сильнейший стресс.

– С тех пор дочь стала бояться машин, боится садиться в автобус, от страха впадает в ступор и бежит навстречу. Когда злится, начинает дёргаться, краснеть и вести себя агрессивно. Боится оставаться одна, спать в темноте, пугается громких звуков и голосов людей. Я начинаю успокаивать её. Учится в специальной группе СОШ №5, инвалидности нет, - рассказывает женщина.

Супруг Райгуль Сагындык Рыскалиев работает на рынке, в день зарабатывает пять тысяч тенге. На эти деньги семья покупает продукты, откладывает на оплату кредита и съёмного жилья - маленькой времянки с низкими потолками, холодными полами и потеющими окнами. Жильё кишит тараканами, а во время дождей с потолка течёт вода. Аренда вместе с коммунальными услугами обходятся семье в 35 тысяч тенге. В очереди на жилье они не стоят - нет прописки, да и возможности нет поехать в госорганы, чтобы узнать, на какую помощь они могут рассчитывать.

Сагындык Рыскалиев говорит, что боится за здоровье жены и дочери, но помочь не может. Ведь если он останется дома рядом с женой, то они останутся без еды.

– Выходит за продуктами, возвращается без денег, без телефона и без покупок. Падает где-то, теряет всё (или уносит кто-то), её увозят в больницу, мы оттуда забираем и так каждый раз. Поэтому я боюсь её отпускать одну куда-либо, а все время быть рядом тоже не могу.

В один момент нашей беседы Райгуль резко побледнела, речь стала невнятной, глаза начали закатываться и она потеряла сознание. Супруг немедленно начал приводить женщину в чувства, а Актилек побежала открывать окно. Придя в себя, Райгуль перестала узнавать мужа и дочь, начала бредить и проситься домой. Но видно, что Сагындык и Актилек уже привыкли к такому.

За инвалидностью женщина не обращалась, да и помощи ни у кого не просила. Причина всё та же - не доходит до пункта назначения - падает в обморок, оттуда в больницу или домой. Выяснилось, что Райгуль по месту жительства относится к городской поликлинике №4. Там она состоит на учёте как гипертоник. Мы обратились к руководству медучреждения, чтобы узнать - почему ни участковый врач, ни медсестра не задались вопросом - положена ли женщине инвалидность, и если "да", то почему она ее до сих пор не получает.

– Райгуль Мурзакова у нас наблюдается, в 2020 году она была не застрахована, поэтому не могла полностью обследоваться. В ноябре она застраховалась, постоянно жалуется на давление, по гарантированному объёму получила весь перечень препаратов от давления, прошла МРТ головного мозга, КТ печени. Последний приём был в прошлом году, проходила скрининг, в этом году ещё не приходила. Ей рекомендовали консультацию у невропатолога, несколько раз её записывали на приём, но Мурзакова не приходит. Я прослежу за тем, чтобы её вновь записали к специалистам и будем обследовать на дому. Дочери был поставлен диагноз дискинезия (нарушение оттока жёлчи от печени по жёлчевыводящим путям - прим. автора), она сдала все анализы, показатели в норме. Ребёнок на учёте не состоит, но тоже будет полностью обследована, - рассказала заместитель директора поликлиники №4 Светлана Аишева.

Вопросов меньше не стало. И один из них, почему ребёнок занимается в спецгруппе и при этом не стоит на учёте в медучреждении?

Между тем в городском акимате, куда мы также обратились с просьбой помочь семье, нам обещали, что к Райгуль Мурзаковой направят социального работника, который составит акт. По его результатам власти поймут, какую помощь могут оказать.

