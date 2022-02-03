93,3% всех затрат населения заняли потребительские расходы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным аналитиков ranking.kz, в третьем квартале 2021 года расходы на душу населения достигли 206,4 тысяч тенге. Годом ранее они составляли 179,5 тысяч тенге. Больше остальных расходы несут жители Алматы - 278,4 тысяч тенге. Также высокие расходы в Карагандинской области (269,3 тысяч тенге на человека) и столице (252,4 тысячи тенге). При этом наибольший рост расходов ощутили жители Туркестанской области - сразу на 26% за год, до 141,5 тысячи тенге. Наименьший рост расходов зафиксирован в Атырауской и Мангистауской областях — плюс 5,7% за год в каждом из регионов, до 167,5 тысяч и 163,6 тысяч тенге соответственно. 93,3% всех затрат населения заняли потребительские расходы - 192,5 тысяч тенге. Из них расходы на продовольственные товары составили 109 тысяч тенге, на непродовольственные — 51,3 тысяча тенге, на платные услуги — 32,2 тысячи тенге. Расходы на погашение кредитов и долгов в среднем составили 9,8 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.