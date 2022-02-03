Адвокат подсудимого уверен - тот совершил преступление неумышленно, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, третьего февраля, в Уральском городском суде состоялись прения сторон по делу о смерти Анастасии Чёрной. На скамье подсудимых Темирлан Амангалиев, он обвиняется по части 3 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".
В самом начале судебного заседания прокурор Анастасия Семилиди спросила у обвиняемого, признает ли он свою вину. Темирлан Амангалиев ответил, что вину полностью признает, но убивать Анастасию он не хотел.
Далее судья Асылбек Имангалиев приступил к исследованию уголовного дела, из которого стало известно, что смерть Анастасии Чёрной наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. В её крови не было обнаружено этилового спирта, однако были найдены наркотические вещества.
Темирлан Амангалиев ранее не был судим и привлекался только к административной ответственности за нарушение ПДД. При этом он является полностью вменяемым, не страдает алкоголизмом и психическими заболеваниями. Имеет малолетнюю дочь, похоронил своих родителей в 2007 году.
Между тем прокурор отметила, что вина подсудимого полностью доказана и попросила суд признать его виновным по статье 106 УК РК и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в учреждении уголовно исполнительной системы средней безопасности, а также удовлетворить в полном объёме материальный иск в размере 159 тысяч тенге, а моральный иск удовлетворить частично на сумму семь миллионов тенге.
Мама убитой Светлана Лобанова попросила суд назначить максимальное наказание.
- Мы искали её всем городом, когда она пропала. К сожалению, я вспоминаю это в мелких подробностях. Тогда я была готова была перевернуть весь город, лишь бы найти её. Заглядывали в каждый закоулок, стучали по гаражам. Она была доброй и отзывчивой, всегда приходила на помощь. А этот человек (подсудимый) убил моего ребёнка, оставив меня без дочери, а внучку - без мамы. Ребёнок до сих пор зовет и ждет свою маму. Ну как объяснить двухлетнему ребёнку, что мамы больше нет? Подсудимый возил тело моей дочери несколько дней, а в итоге сжёг. У него не было жалости и сожаления, что совершил такое преступление. Своего ребёнка мы хоронили в закрытом гробу. Не смогли нормально проводить в последний путь. Он смягчает меру наказания, потому что мой ребенок не может ответить за себя. Прошу в рамках закона и в силу своего опыта максимально наказать обвиняемого, - сказала Светлана Лобанова.
Адвокат подсудимого Марат Надыршин в своём выступлении заявил, что обвиняемый совершил преступление неумышленно. Также попросил суд переквалифицировать статью на 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности" и освободить Темирлана Амангалиева из зала суда.
- Он метался по всему району и области не для того, чтобы спрятать труп. А потому что он не хотел свою дочь лишать родителей. Тем более, он сам когда-то остался без них, - отметил Марат Надыршин.
Сам Темирлан Амангалиев просил прощенья у Светланы Лобановой, и не сдерживая слез, сказал, что раскаивается в содеянном.
- Я хочу попросить прощение, хотя я знаю, что это невозможно простить, вашу утрату не восполнить. Я не желал наступления смерти или получения увечий, всё произошло случайно. Не было никакого умысла. Вы требуете максимального наказания, я могу понять это. Но только почему вы не помогли своей дочери, она пять лет употребляла трамадол и два года "соль". Почему вы не смогли ей помочь, чтобы она прошла реабилитацию? В день смерти она рассказала мне обо всех своих проблемах, и мне её было жаль. На моём месте мог оказаться кто угодно. Но случилось так, как случилось. Я признаю свою вину и раскаиваюсь в этом, - заключил подсудимый.
Суд удалился в совещательную комнату. Завтра, четвёртого февраля, будет оглашен приговор по данному делу.
