Около 12:40 по местному времени жители Уральска начали сообщать, что пропал доступ к сети у абонентов Beeline. После на отсутствие интернета начали жаловаться абоненты и других операторов. Сейчас аналогичные сообщения приходят от жителей Аксая и Актобе. Пользователи Алматы сообщают, что скорость загрузки страниц упала.