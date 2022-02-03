- У меня четверо детей, есть семья, друзья. Ради игры я обманывал своих родных. Я знаю, на что способны азартные люди... Я не мог не сжечь это здание. Я не убегаю от ответственности, знаю, на что иду. Я не хочу, чтобы наша молодёжь шла по моим стопам и проигрывала всё, что имеет, - сказал мужчина, извинившись за свой поступок.

- Прибывший на место наряд полиции на месте задержал 36-летнего мужчину. Он дал признательные показания и рассказал, что в WhatsApp распространил видео, на котором видно, как он собирается поджечь игровой клуб Loto, - рассказали в ведомстве.

Скриншот с видео Видео появилось в социальных сетях. На кадрах мужчина представляется и говорит, что планирует поджечь игровой клуб. По его словам, за 20 лет из-за азартных игр он проиграл около 200 млн тенге.В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что вызов к ним поступил около 11 часов третьего февраля.В пресс-службе ДЧС региона сообщили, что огнём были охвачены мебель и компьютеры. Пожар ликвидировали в 11:06.