Фото из архива "МГ" По данным ЗКОФ ТОО «Казавтодор», третьего февраля с 12:30 в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на дороге республиканского значения Уральск - Таскала - граница РФ (76-104 километры, от посёлка Таскала до границы с РФ) для всех видов автотранспорта.