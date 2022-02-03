– Я живу по улице Асфендиярова с 2006 года. Последние два года у нас постоянные перебои с электричеством, особенно зимой. Бывает так, что по 9-10 часов сидим без света. У всех нас в домах стоят отопительные котлы, которые работают на электричестве. Жильё остывает, ходим в верхней одежде, а ведь дома маленькие дети. Жители двух микрорайонов - Балауса и Болашак - просто замерзают зимой. Мы испытываем такие трудности в 21 веке. В прошлом году в феврале мы сутки сидели без электричества, тогда я звонил акиму Зачаганска Аккали Аубекерову. Тогда он сказал мне, что работает всего три месяца и требовать мы должны от прежнего акима. Нам какая разница, аким прежний или нынешний? Потом он добавил, что деньги выделены, закупят 18 новых трансформаторов. Мы согласились потерпеть, думали, что ситуация изменится. Но нет. Как видите, опять зима и мы опять периодически сидим без света. Я опять позвонил Аубекерову, но тот уже отказался от своих слов, сказал, что закупили шесть трансформаторов и все установили в Казак ауылы. Мы что, не люди? Первого февраля сидели семь часов без электричества, второго февраля три часа. Народ страдает, - рассказал житель микрорайона Аян Хаиров.

– Живу здесь четыре года, три года назад видела прежнего акима и всё, после этого ни один аким к нам не приезжал. Вы должны почаще выходить к людям и слушать людей. Народ испытывает трудности, продукты портятся, техника перегорает, дома остывают. Из-за вашего бездействия молодёжь страдает. Молодые семьи снимают здесь жилье, отдают последние деньги за продукты, так ещё и вся техника портится. Устраните хотя бы проблемы с электричеством, - говорят люди.

– Да, проблема возникла давно. Говорю прямо, этой мощности не хватает. С начала этого года уже четыре раза было аварийное отключение электроэнергии. Я знаю об этом, прошу отнестись с пониманием. Сегодняшнее отключение произошло из-за системной ошибки, так как в прошлом году в подстанции в районе Омеги проводились ремонтные работы. Сотрудники городской РЭК связались с поставщиками услуг из Нур-Султана и устранили ошибку. Я вам даю гарантию на 99%, что теперь отключений электроэнергии не будет. Не говорите, что я к вам не выхожу. В прошлом году я встречался с вами два раза. В Зачаганске проживают 72 тысячи человек, проблем много, - говорит Аккали Аубекеров.

– По улице Брусиловского установлена распределительная подстанция, куда мы планировали подключить ваши микрорайоны. Некоторое время назад во время аварии из подстанции была украдена автоматика. Кто украл, когда украл, зачем украл - я не знаю. Я просил средства на покупку новой автоматики у городских властей. Руководитель ЗапКазРЭК, депутат областного маслихата Дина Галиметденова пишет письмо акиму области, чтобы нам выделил дополнительные деньги из бюджета, - заключил Аккали Аубекеров.

Вечером второго февраля в Зачаганске собрались несколько десятков жителей микрорайонов Балауса и Болашак. Людей волновали перебои с электричеством, которые чаще происходят зимой. Ведь именно в холодное время года потребность в электроэнергии возрастает в разы, практически во всех домах установлены котлы.Из-за частых аварий у жителей перегорает техника. Молодым семьям, снимающим жилье, накладно каждый раз покупать новую.Аким Зачаганска Аккали Аубекеров всё же пришёл и выслушал жалобы жителей. По его словам, электричество в микрорайоны Балауса и Болашак доставляется с Деркула, а туда поставляется с подстанции, которая находится в районе Омеги.Кроме этого аким Зачаганска подчеркнул, что уже обращался к акиму города с просьбой выделить средства на покупку запчасти для распределительной подстанции.