По делу проходили таможенник и 24 водителя, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 5 пограничных пунктов пропуска планируют реконструировать в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе Панфиловского районного суда сообщили о рассмотрении уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста таможенного поста «Нұржолы» в Алматинской области. По версии следствия, таможенник за тысячу тенге «давал добро» на проезд, не осматривая грузы. Доказано 24 факта дачи взятки. Прокурор запросил девять лет лишения свободы для таможенника и штраф в 10 тысяч тенге для 23 водителей (один из водителей скончался).
- Подсудимый вину в совершенном уголовном правонарушении не признал. Остальные подсудимые вину признали и раскаялись в содеянном, - говорится в сообщении.
Сотруднику поста решением суда назначен штраф в размере 70-тикратной суммы взятки - 1 680 000 тенге в доход государства. Также он пожизненно лишён права занимать должности на госслужбе. Водителей признали виновными им назначали штраф в размере 10-тикратной суммы взятки - 10 000 тенге. Но, на основании закона «Об амнистии» от наказания их освободили. Приговор в законную силу не вступил. Напомним, президент поручил провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе. В конце января сообщалось, что от должностей освобождены начальники приграничных железнодорожных станций Достык и Алтынколь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.