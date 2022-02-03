- Подсудимый вину в совершенном уголовном правонарушении не признал. Остальные подсудимые вину признали и раскаялись в содеянном, - говорится в сообщении.Сотруднику поста решением суда назначен штраф в размере 70-тикратной суммы взятки - 1 680 000 тенге в доход государства. Также он пожизненно лишён права занимать должности на госслужбе. Водителей признали виновными им назначали штраф в размере 10-тикратной суммы взятки - 10 000 тенге. Но, на основании закона «Об амнистии» от наказания их освободили. Приговор в законную силу не вступил. Напомним, президент поручил провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе. В конце января сообщалось, что от должностей освобождены начальники приграничных железнодорожных станций Достык и Алтынколь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
