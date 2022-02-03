Гастролёры обокрали три компании в Жанибекском и Жангалинском районах, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Краденое имущество на 10 миллионов тенге перевозили в ЗКО Подозрительное авто стражи порядка остановили в ночь на 29 января на трассе Уральск - Атырау, недалеко от посёлка Чапаево. На Volkswagen Passat были установлены подложные номера РФ. В авто находились двое жителей Караганды.
– При осмотре салона машины обнаружено похищенное имущество ТОО. Установлена причастность указанных лиц к аналогичным трём кражам на территории Жанибекского и Жангалинского районов. Один из фигурантов водворён в изолятор временного содержания Казталовского отдела полиции. Проводится досудебное расследование, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
Общий материальный ущерб по всем кражам составил более 10 миллионов тенге. Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО