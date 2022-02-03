– При осмотре салона машины обнаружено похищенное имущество ТОО. Установлена причастность указанных лиц к аналогичным трём кражам на территории Жанибекского и Жангалинского районов. Один из фигурантов водворён в изолятор временного содержания Казталовского отдела полиции. Проводится досудебное расследование, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Подозрительное авто стражи порядка остановили в ночь на 29 января на трассе Уральск - Атырау, недалеко от посёлка Чапаево. На Volkswagen Passat были установлены подложные номера РФ. В авто находились двое жителей Караганды.Общий материальный ущерб по всем кражам составил более 10 миллионов тенге.