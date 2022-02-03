- Высота колеса составит 42 метра, как в Боровом. Аналогичное колесо обозрения было установлено в Нур-Султане. Составляющие мы заказывали из Китая. Качество хорошее, - отметил Антон Ротштайн.Планируется, что первых посетителей аттракцион примет этим летом. В апреле прошлого года директор ТОО "РИА "Мир" Сергей Чудненко рассказал, что стоимость проекта составляет 200 миллионов тенге, работы по установке и транспортировке колеса, а также дополнительные расходы составят ещё 50 миллионов тенге. Старое колесо обозрения было установлено в 1986 году и уже заставляло уральцев усомниться в его техническом состоянии - на праздновании Масленицы в 2019 году оно остановилось вместе с людьми, которых потом вызволяли спасатели. Напомним, в прошлом году парк хотели передать в доверительное управление и даже были назначены торги. Тогда в акимате Уральска заявили, что основным источником содержания парка было колесо обозрения. Но после возмущений уральцев торги были отменены. Стоит отметить, что парк и раньше пытались передать в частные руки. В 2014 году был утверждён перечень организации коммунальной собственности, подлежащих приватизации, и согласно данному перечню, парк должны были выставить на торги в 2016 году. Однако тогда, тоже благодаря общественности, которая выступила против его передачи, парк оставили в собственности государства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
