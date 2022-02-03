Также в двух городах не работает услуга «Интернет Дома», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На качество интернета пожаловались сельчане в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В компании Beeline объяснили причину отключения мобильного интернета на западе страны.
- Третьего февраля в 13:15 (по времени Нур-Султана) произошёл обрыв оптического кабеля. В итоге без мобильного интернета временно остались жители Актау, Актобе, Атырау, Кызылорды, Петропавловска, Тенгиза и Уральска. Услуги «Интернет Дома» не работают в Актобе и Хромтау, - говорится в сообщении.
На поиски места обрыва выехали специалисты компании. Пока ведутся восстановительные работы. Напомним, в обед жители Уральска обратили внимание на проблемы с доступом к мобильному интернету.