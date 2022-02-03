Жители Уральска попросили городские власти либо заменить, либо наладить работу маршрута №35, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, третьего февраля, в Доме культуры молодёжи по улице Карбышева собрались жители Уральска, недовольные работой городского маршрута №35. Они утверждают, что интервал движения автобусов составляет 40-45 минут и многие пассажиры, не дожидаясь, уезжают на такси.
– Я всё лето работала, приходилось ездить на двух автобусах, в том числе по маршруту №35. Все автобусы ходят без проблем, кроме нашего 35-ого. Приходится ждать по 40-45 минут, в конце концов звоню сыну и прошу забрать меня. По субботам и воскресеньям он не ходит вообще. Вы думаете, что на автобусе ездят только бюджетники, которые по выходным отдыхают? Все частники работают, после 19:00 ни один автобус №35 не ездит. Через приложение смотришь, на линии нет ни одного автобуса, никогда не включают GPS-навигатор. Хотя бы один маршрут пустите, чтобы он ходил через улицу Карбышева. Например, маршрут №7, он ходит хорошо. На нём можно уехать и на рынок, и на центральный проспект. Либо пустите маршрут №13. Пожалуйста, пойдите нам навстречу, услышьте нас. Если хотите оставить автобус №35, то наладьте его работу, - пожаловалась жительница города Ольга Бухнина.
Уральцы отмечают, что до ремонта моста в районе Омеги работа маршрута №35 не вызывала никаких нареканий.
– Мы жили как в раю, пока ремонтировали мост. Через нас ездили три автобуса, даже больше. Почему бы не пустить один из маршрутов №5 или №22 по Карбышева, ведь они так хорошо работают, - отметила женщина.
– Я живу в четвёртом микрорайоне, дом №31 по Желаевской трассе. Там кроме нашего дома находятся ещё девять многоэтажек, рядом строят ещё два дома. Нам отменили маршрут №8 и №52, №35 практически не ходит. Верните нам эти маршруты. Мы отрезаны от мира, не можем уехать в город, приходится ездить на такси, а это накладно, не каждый может себе это позволить. Мы неоднократно писали везде, толку нет. Мы не просим большие комфортабельные автобусы. Мы же не виноваты в том, что два года ремонтировали мост и маршрут стал убыточным. Страдаем мы, не можем приехать ни в железнодорожную больницу, ни в центр, ни на рынок, - возмутилась жительница города Нурия Имангалиева.
Заместитель директора Дома культуры молодёжи Оксана Лаврова говорит, что из-за плохой работы общественного транспорта количество детей, посещающих кружки и секции, начало сокращаться.
– Добраться до нас очень сложно. Посещаемость детей из-за этого снизилась, концертные мероприятия тоже проходят с пустыми залами, - говорит Лаврова.
Выслушать претензий горожан пришёл заместитель акима города Асхат Кульбаев. Он рассказал, что до начала ремонта моста в районе Омеги маршрут №35 обслуживало ТОО "Пассажирское автотранспортное предприятие №1".
- Во время ремонтных работ пассажиропоток полностью упал. После чего маршрут передали ТОО "Алый парус", они попытались восстановить работу, но у них не получилось. Сейчас мы прорабатываем вариант, чтобы пустить маршрут №3 по Карбышева и в район второго рабочего, при этом чтобы охватывал рынок "Алтын Алма". Люди смогут доехать и до рынка, ученики - до школы, но минус в том, что до шестого микрорайона он не едет. Изменить схему маршрута №3 намного эффективнее и проще, чем вновь пытаться восстановить работу маршрута №35, - заявил Асхат Кульбаев.
Замакима города пообещал собравшимся не затягивать с решением этой проблемы и отработать вопрос до среды следующей недели.
Жалобы со стороны уральцев на работу общественного транспорта поступают регулярно. Люди говорят, что автобусы не соблюдают регламент, а в салонах грязно. С наступлением холодов уральцы чаще стали жаловаться на работу
общественного транспорта - на линию выходят мало автобусов, в связи с чем увеличился интервал. Особенно много нареканий вызывает работа маршрутов №3, 2, 7, 13, 35 и 6, которые обслуживают "Алый парус", "Урал ТехСервис" и "Акжол Авто". В адрес этих предприятий даже была направлена досудебная претензия об устранении выявленных нарушений в течение 20 рабочих дней. Срок истек 25 января, и теперь за неудовлетворительную работу автобусного маршрута №2
обслуживающая компания "Урал ТехСервис" может и вовсе лишиться этого маршрута.
Фото Медета МЕДРЕСОВА