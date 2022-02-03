Покрытый чёрной пылью снег отправят на экспертизу в Уральске
На выброс цементной пыли от завода накануне пожаловались жители улицы Самал, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" обратились жители улицы Самал (район Старого аэропорта), которые рассказали, что вечером 31 января их дома накрыло чёрной пеленой от цементной пыли, которая исходила от рядом расположенного предприятия. Они отметили, что готовы идти во все инстанции, лишь бы прекратить работу завода. Вместо белого снега их окружают чёрные сугробы, дома и строения во дорах также окрасились в тёмно-серый цвет.
Сегодня, третьего февраля, в департаменте экологии по ЗКО сообщили, что рабочая группа выезжала на место выброса цементной пыли.
- Наши специалисты выезжали на место, где расположен цементный завод. Встретились с местными жителями, переговорили с ними, взяли образцы проб загрязнённого снега. По периметру обошли завод, но он был закрыт, не работал. Хотели измерить границы санитарной защитной зоны и сделать отбор атмосферного воздуха. Но учитывая то, что не было розы ветров, был штиль и не работал завод, этот вопрос не закрыли. Предприятие является субъектом малого бизнеса, поэтому назначать внеплановую проверку мы можем только после согласования с вышестоящим органом, - пояснил заместитель руководителя департамента экологии по ЗКО Мурат Ермеккалиев.
Главный государственный экологический инспектор области дополнил, что жители написали заявление для процедуры регистрации данного случая в органах правовой статистики внеплановой проверки.
- Сейчас решаем вопрос и проводим анализ снега на наличие загрязняющих веществ, и по его результатам подготовим материал и направим в комитет для получения разрешения на внеплановую проверку, - сообщил он.
Мурат Ермеккалиев отметил, что о результатах анализов они обязательно сообщат.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!