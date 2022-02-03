- В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов также установлен факт выращивания марихуаны весом 849 грамм, - добавили в ведомством.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Семь участников преступной группы осудили в Алматы. Как сообщили в пресс-службе агентства по финансовому мониторингу, с 2018 по 2020 годы они помогали фирмам уйти от уплаты налогов через подконтрольные им четыре коммерческих компании.Судом обвиняемые признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы от 3 до 4,8 лет за махинации. Расследование по факту обнаружения запрещённых средств передано в полицию.