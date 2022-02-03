Автомобиль ВАЗ-2110, состоящий на российском учете, остановили во время рейда. По оперативной информации, которая имелась у полицейских, водитель пятого января во время массовых беспорядков в Алматы участвовал в разграблении торгового дома "Москва". По данным следствия, в ходе погромов мужчина открыто похитил 31 сотовый телефон, три ноутбука и три планшета. Однако при обыске в его авто стражи порядка обнаружили только 23 сотовых телефона. По данному факту ведётся досудебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.