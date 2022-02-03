– В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что в одном из частных домов города двое граждан незаконно выращивали и хранили наркотические средства каннабисной группы. Из незаконного оборота изъято 17 килограммов марихуаны, более 100 кустов конопли и лабораторное оборудование, а также обрезанное гладкоствольное ружье и травматический пистолет, - сообщили в КНБ РК.

Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана, 28 января в Уральске сотрудники комитета задержали организаторов нарколаборатории по культивированию марихуаны методом гидропоники (способ выращивания растений на искусственных средах без почвы - прим. автора).Материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов ". Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.