Четвёртого февраля на севере ЗКО ожидается туман и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Черновик Влияние атмосферных фронтов сохранится на западе Казахстане -  ожидаются осадки и гололёд. Местами по республике прогнозируются туман и усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -1..+1, ночью похолодает до -4..-6. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +4..+6 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -3..-5 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
