Этим летом обещают сдать общественную баню, которую строили 8 лет в Уральске
Площадь бани составит 3 600 квадратных метров, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким ЗКО Гали Искалиев на своей странице в Facebook написал, что одной из проблем любого города является незавершённое строительство объектов, а долгострои портят внешний вид города, опасны для пешеходов и играющих там детей.
– Все эти здания - чьи-то нереализованные бизнес-проекты, которые должны приносить доход своим владельцам и обеспечивать уральцев рабочими местами. Вчера проинспектировал ход восстановительных работ по недостроенным зданиям Уральска. В начале 2020 года была создана межведомственная комиссия, которая обследовала 28 ветхих и недостроенных зданий на территории города. За 1,5 года привели в порядок объекты по улицам Шолохова, Жангирхана, Урдинская, Актюбинская, Тәуелсіздік (Московская), по проспекту Абулхаир хана и в микрорайоне имени Кунаева. На особом контроле был вопрос завершения строительства двух жилых домов в центральной части города: около городского акимата и рядом с департаментом полиции. На сегодняшний день по объектам определены инвесторы. Здания, которые находились в недостроенном состоянии на протяжении 10 лет, должны быть достроены в течение 12 месяцев, - рассказал глава региона.
Также Гали Искалиев сообщил, что в начале лета будет введена в эксплуатацию новая общественная баня на 3 600 квадратных метров возле механического завода. На объекте будут работать 70 человек. К слову, в 2013 году в бане обрушился потолок, а в 2014 году было решено демонтировать аварийное здание и построить на его месте новое. Строительство тогда на себя взял предприниматель.
Вместе с тем аким области затронул тему заброшенных производственных зданий, которые находятся возле бывшего завода "Омега".
– К сожалению, из-за запутанных совершённых ранее сделок, ещё не определились с судьбой заброшенных производственных зданий, возле бывшего завода «Омега». Ищем пути решения. Есть много жалоб жителей по территории бывшего мясокомбината и района вокруг него, где проживают около 30 тысяч человек. Считаю, что этот район имеет хорошую перспективу реновации. В конце прошлого года здесь было открыто новое здание СОШ №33, но все равно есть нехватка школ в данном районе. Ранее за счет частных инвестиций был введен спорткомплекс «Атлант». Однако считаю, что этого мало. По моему поручению акимат города проведёт опрос жителей этого микрорайона и местных предпринимателей, чтобы определить необходимые социальные, производственные, коммерческие объекты для создания комплексного плана застройки площади около 9,5 гектаров. Ранее был потенциальный инвестор, но возможно пандемия изменила его планы, - написал глава региона.
Гали Искалиев подчеркнул, что найти инвесторов сложная, но выполнимая задача, если правильно определить условия ГЧП (государственно-частного партнёрства - прим. автора).
– Государство предоставит земельный участок, поможет с финансированием и возвратом инвестиций в социальные объекты (школа, поликлиника, детсад). Если у предпринимателей есть предложения, прошу написать на мой WhatsApp номер +77017776037 (с пометкой в начале сообщения "Инвестор") или в акимат города, - заключил Гали Искалиев.
