Во-первых, это металлические предметы. В том числе и консервные банки. Металл не пропускает микроволны, напротив, он отражает их. Во время нагревания такая посуда может искриться, что может перейти в возгорание. Это касается и тарелок с позолоченными участками.

Во-вторых, одноразовая посуда. Сейчас мы говорим о контейнерах, в которых подают еду на вынос, пластиковых стаканах, баночках от йогуртов. Такая посуда не предназначена для нагревания и могут просто расплавиться. кроме этого. во время нагревания из пластика выделяется химическое вещество, которое негативно сказывается на здоровье.

В-третьих, хрустальная посуда. Ведь в их состав так же входит металл, а алюминиевая фольга и бумажные пакеты может загореться.

Виноград может воспламениться и образовать плазму.

Острый перец и блюда с его добавлением может испариться. Если вдохнуть эти пары, то с легкостью можно получить жжение в глазах и горле. Эффект как от распыления перцового баллончика. Все дело в веществе под названием капсаицин, которое входит в состав острого перца.

Сырые и вареные яйца в скорлупе так же при нагревании могут взорваться, так как желток нагревается быстрее белка.

Фото с сайта Pixabay.com Сначала давайте поговорим о посуде, которую противопоказано отправлять в микроволновку.Теперь поговорим о некоторых продуктах, которые не пригодны для подогрева в микроволновой печи.