Фото с сайта pexels.com Мы вам расскажем, как сделать так, чтобы томатный продукт не заплесневел. Необходимо разделить пасту на привычные для вас порции: ну по две-три ложки. Возьмите форму для льда или обычную силиконовую форму для выпечки, разложите в нее порции продукта и накройте целлофаном. После отправьте все морозилку на пару часиков, а спустя время доставайте форму и раскладывайте порции по пакетам. Все элементарно просто! Никакого расточительства. Вам не придется переживать, что томатная паста может испортиться. Хранить пакеты с готовыми кубиками или шариками пасты нужно также в морозильной камере. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.