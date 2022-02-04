Задержка работ произошла из-за ошибки автора проекта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Дорогу Атырау-Астрахань обещают отремонтировать до конца следующего года Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на общественном обсуждении строительства дорог западных регионов Казахстана в СЦК сказал, что из-за ошибки автора проекта реконструкции дороги Атырау - Астрахань произошла серьёзная задержка строительных работ. Виновного привлекли к ответственности. Глава МИИР отметил, что стоимость реконструкции дороги общей протяжённостью 277 километров составляет 87,4 млрд тенге. С 2019 по 2021 год прошла реконструкция первого этапа протяжённостью 60 километров от границы с РФ до посёлка Ганюшкино. Работы обошлись бюджету в 22 млрд тенге. Движение на этом участке открыто. Напомним, в сентябре прошлого года российский актёр и шоумен Станислав Ярушин вспомнил поездку пятилетней давности по трассе Астрахань - Атырау
- Я такой ужасной дороги в жизни не видел... Такое ощущение, что вот Гитлер позавчера оттуда вышел. Чтобы вы понимали, за всё время, что я в гастрольные поездки ездил, я никогда не видел такой дороги, - говорил шоумен.
Актёр Ренат Мухамбаев тогда ответил ему, что ситуация кардинально не изменилась. Лишь на участках, где дороги не было совсем - она появилась. В МИИР сразу отреагировали на эти слова и сообщили, что в 2021 году сдадут участки протяжённостью 92 километра. Остальные работы на оставшихся 185 километров планируется завершить в 2022 году. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.