Иллюстративное фото. ДЧС Атырауской области Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, частный дом загорелся вечером третьего февраля. Пожар тушили добровольные формирования, так как ближайшая от посёлка пожарная часть находится в 80 километрах. При пожаре погибли пятилетние близнецы, дети отравились угарным газом. В момент возгорания их родители были на работе. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.