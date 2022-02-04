- В Сарканском районе в столовой областной специальной школы-интерната для детей с нарушениями интеллекта выявлена реализация кофе, огурцов и помидоров домашнего консервирования. В детском саду «Балдырған» Сарканского района в пищеблоке выявлены приготовление и реализацию макарон по-флотски, солянки, кофе и огурцов домашнего консервирования, - рассказали в департаменте.

простокваша, творог, кефир,

фаршированные блинчики, макароны по-флотски, зельц, форшмак, студень, паштет;

жареные во фритюре изделия, яйца всмятку, яичница-глазунья;

кондитерские изделия с кремом, сладости в потребительских упаковках;

салаты, состоящие из более четырёх компонентов;

салаты, заправленные сметаной и майонезом;

газированные, сладкие безалкогольные напитки, энергетические напитки, соки, морсы, квас;

гамбургер, хот-дог, чипсы, сухарики;

острые соусы, кетчупы, жгучие специи;

пищевая продукция непромышленного приготовления.

Фото из архива "МГ" В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской сообщили о двух выявленных в 2021 году фактах изготовления и реализации запрещённой продукции в объектах образования.Ответственных лиц оштрафовали, запрещённая продукция изъята. Санврачи напомнили список блюд, запрещённых к подаче в объектах образования: