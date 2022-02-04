Бодрящий напиток предлагали и воспитанникам интерната для детей с ментальными нарушениями, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Частные детсады Уральска обязывают подключиться к ЦОУ за свой счёт Фото из архива "МГ" В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской сообщили о двух выявленных в 2021 году фактах изготовления и реализации запрещённой продукции в объектах образования.
- В Сарканском районе в столовой областной специальной школы-интерната для детей с нарушениями интеллекта выявлена реализация кофе, огурцов и помидоров домашнего консервирования. В детском саду «Балдырған» Сарканского района в пищеблоке выявлены приготовление и реализацию макарон по-флотски, солянки, кофе и огурцов домашнего консервирования, - рассказали в департаменте.
Ответственных лиц оштрафовали, запрещённая продукция изъята. Санврачи напомнили список блюд, запрещённых к подаче в объектах образования:
  • простокваша, творог, кефир,
  • фаршированные блинчики, макароны по-флотски, зельц, форшмак, студень, паштет;
  • жареные во фритюре изделия, яйца всмятку, яичница-глазунья;
  • кондитерские изделия с кремом, сладости в потребительских упаковках;
  • салаты, состоящие из более четырёх компонентов;
  • салаты, заправленные сметаной и майонезом;
  • газированные, сладкие безалкогольные напитки, энергетические напитки, соки, морсы, квас;
  • гамбургер, хот-дог, чипсы, сухарики;
  • острые соусы, кетчупы, жгучие специи;
  • пищевая продукция непромышленного приготовления.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.