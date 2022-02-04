Кофе давали малышам в одном из детсадов Алматинской области
Бодрящий напиток предлагали и воспитанникам интерната для детей с ментальными нарушениями, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской сообщили о двух выявленных в 2021 году фактах изготовления и реализации запрещённой продукции в объектах образования.
- В Сарканском районе в столовой областной специальной школы-интерната для детей с нарушениями интеллекта выявлена реализация кофе, огурцов и помидоров домашнего консервирования. В детском саду «Балдырған» Сарканского района в пищеблоке выявлены приготовление и реализацию макарон по-флотски, солянки, кофе и огурцов домашнего консервирования, - рассказали в департаменте.
Ответственных лиц оштрафовали, запрещённая продукция изъята.
Санврачи напомнили список блюд, запрещённых к подаче в объектах образования: