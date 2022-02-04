«Радуемся каждому тенге»: родители девочки со СМА из Уральска продолжают сбор на укол за миллиард
Маме и папе Фатимы нужно собрать ещё более 800 миллионов тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сейчас состояние годовалой Фатимы Аскар оценивается как стабильное. Отец малышки Канат Куспанов говорит, что девочка в умственном плане не отстаёт от своих сверстников: с любопытством разглядывает окружающих, пытается держать игрушки и бормочет на своём детском языке.
– Для нас каждая минута на вес золота, ведь укол Zolgensma нужно делать до двухлетнего возраста, при этом учитываются и другие факторы, такие как вес ребенка, состояние. Мы очень боимся не успеть, каждый день молимся, чтобы Всевышний не забирал нашу девочку. Болезнь Фатимы сделала нас сильнее, мы очень хотим победить эту коварную болезнь и хотим, чтобы этот страшный сон поскорее закончился, - говорит Канат Куспанов.
Мужчина говорит, что с начала этого года поступления резко сократились и крупных перечислений не было. Укол Zolgensma стоит один миллиард тенге и внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой препарат в мире. С помощью неравнодушных людей семья собрала 200 миллионов тенге.
– Мы радуемся каждому тенге, ежедневно выставляем отчёт на нашей странице в социальной сети, готовы предоставить все выписки, всем желающим можем предоставить всю информацию, - подчеркнул Канат Куспанов.
Папа и мама малышки обращаются ко всем казахстанцам с просьбой помочь собрать оставшуюся сумму. Ведь для среднестатистической семьи собрать 800 миллионов тенге является непосильной задачей.
Напомним, в начале прошлого года у маленькой Фатиме Аскар из Уральска диагностировали тяжёлое заболевание - спинальную мышечную атрофию. С тех пор умеренная жизнь обычной семьи полностью изменилась. Частые визиты к врачам, поездки в клиники, регулярная госпитализация и бесконечные консультации со специалистами стали для них привычным делом.
Все, кто желает помочь семье, могут перечислить средства на следующие счета:
Kaspi Gold + 7 707 758 71 94 Аскарулы Канат Куспанов (отец Фатимы)
Номер карты: 5169 4971 8830 5951
ИИН: 940501301413
Kanat Kuspanov
AO "Сбербанк"
Карта ном: 4263 4333 4124 8604
8 707 758 71 94 Қанат Куспанов
АО Halyk Bank
Номер карты: 4405 6397 0456 5488
IBAN: KZ 246010002022461243
Kanat Kuspanov
AO Jysan Bank: 5356 5020 0751 4643
8 707 758 71 94 Kanat Kuspanov
Фото предоставлено Канатом Куспановым
