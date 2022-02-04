Ранее он руководил санэпид службой Медеуского района, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Черновик Фото: ДСЭК Алматы Приказом руководителя Минздрава Касымхан Алпысбайулы назначен на должность руководителя департамента санитарно-эпидемидемиологического контроля Алматы. Касымхан Алпысбайулы родился 1977 года в Туркестанской области. В 2000 году окончил Казахский государственный медицинский университет по специальности «гигиена и эпидемиология», в 2006 году - Центрально-Азиатский университет по специальности «юриспруденция», в 2019 году - КазНУ имени аль-Фараби по специальности «менеджмент». Трудовую деятельность начал в 2000 году в санитарно-эпидемиологической службе Бостандыкского района. В 2009 - 2014 годах работал руководителем санитарно-эпидемиологической службы Жетысуского района, с 2014 года - санэпид службы Медеуского района. Ранее департаментом руководил Жандарбек Бекшин, но с пятого января он вышел на пенсию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.