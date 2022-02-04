По согласованию с администрацией президента приказом министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева на должность начальника департамента полиции Атырауской области назначен Нурхат Оразбаев. Ранее эту должность занимал Камза Умбеткалиев, который был назначен в мае 209 года. Нурхат Кенжебаевич Оразбаев родился в 1968 году в Атырауской области. В органах внутренних дел работает с 1991 года. Выпускник Гурьевского педагогического института, Алматинской высшей следственной школы, Академии МВД РФ. До нового назначения занимал должность заместителя начальника Департамента полиции Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.