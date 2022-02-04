Завод не работает с прошлого года: в акимате Уральска прокомментировали выбросы цемента
При этом экологи уже отправили на экспертизу покрытый чёрной пылью снег, отобранный близ завода, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" обратились жители улицы Самал (район Старого аэропорта), которые рассказали, что вечером 31 января их дома накрыло чёрной пеленой от цементной пыли, которая исходила от рядом расположенного предприятия. Вместо белого снега их окружают чёрные сугробы, дома и строения во дорах также окрасились в тёмно-серый цвет. Они отметили, что готовы идти во все инстанции, лишь бы прекратить работу завода.
Третьего февраля в департаменте экологии по ЗКО сообщили, что рабочая группа выезжала на место выброса цементной пыли и отобрала пробы загрязненного снега. Кроме того, экологи намерены обратиться в комитет для внеплановой проверки завода.
Сегодня, четвёртого февраля, заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев разъяснил ситуацию с заводом и рассказал, откуда взялась цементная пыль от неработающего предприятия.
- Завод не работает с октября прошлого года. Сейчас стоит вопрос о переносе завода за границы санитарной защитной зоны. Соответственно, то, что произошло, это штатная ситуация. При демонтаже завода освобождаются цементные силосы и во время процесса выкачивания цемента лопнул шланг и из-за этого произошел выброс. Последствия, в принципе, закрыты. Хозяева прибрали за собой, - пояснил заместитель градоначальника.
Также Асхат Кульбаев рассказал, как получилось, что цементный завод расположен вблизи частного сектора.
- Я даже не знаю, как ответить. Был сделан и согласован эскизный проект и выдано АПЗ (архитектурно-планировочное задание). Но проблема состоит в другом, сам владелец завода при проекте не выполнил экологическую часть, и не определил санитарную зону. Это как всегда отсутствие профессионализма, в том числе и нашего. Хорошо, что вовремя остановили и решили этот вопрос. Нельзя валить всё на одного человека, но тот человек, который подписал эти документы, уже уволен. Там, видимо, всё до кучи, определенная череда ошибок, которая была совершена. Согласование архитектурно-планировочного задания, согласование эскизной документации - это функция отдела архитектуры. И это было сделано, - пояснил замакима.
Асхат Кульбаев заявил, что завод точно работать не будет на этом месте и ориентировочно его перенесут в апреле-мае этого года.
