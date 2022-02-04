С начала года продовольственные товары уже подорожали на 1%, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Житель Уральска унес из магазина продукты на 23 тысячи тенге, не заплатив за них Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным аналитиков Energyprom.kz, даже социально значимые продукты выросли в цене на 0,4% за неделю и на 0,7% - за месяц. При этом из 19 товаров, входящих в категорию социально значимых, с начала года не показали удорожания всего четыре, и ещё два немного снизились в цене. На 2,2% с начала года подскочила в цене морковь, на 4,2% — картофель, сразу на 18,7% — капуста. Социально значимые товары в Казахстане продолжают дорожать - аналитики Более чем на 1% выросли цены на социально значимые товары в Нур-Султане, Кокшетау, Актобе и Таразе. К слову, уральцев вновь попросили сообщать о завышенных ценах на продукты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.