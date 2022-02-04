– 44-летний мужчина и его 37-летняя супруга состоят на учете как "неблагополучная семья". Они вместе употребляли спиртные напитки и в присутствии пятилетнего ребенка устроили скандал. При проведении наркологической экспертизы выяснилось, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. За нарушение ночной тишины в отношении супругов составлен административный и на каждого наложен штраф в размере пяти МРП (15,3 тысячи тенге), - рассказали полицейские.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, первого февраля в 22:30 в 102 позвонила 63-летняя жительница города, которая сообщила о том, что её сын и невестка в состоянии алкогольного опьянения устроили дома скандал.Кроме того, за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетнего ребёнка составлен административный протокол. Меру наказания изберёт межрайонный суд по делам несовершеннолетних. В отношении супругов ведётся сбор документов для направления в комиссию по защите прав несовершеннолетних с предложением об ограничении родительских прав.