- В отношении Ниязова постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде «Содержание под стражей» сроком на два месяца, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили о задержании заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова в рамках досудебного расследования по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшим тяжкие последствия.Расследование продолжается. Иную информацию в АФМ не разглашают в интересах следствия.