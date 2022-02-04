В Уральске вынесли приговор обвиняемому в смерти Анастасии Чёрной
Приговор по громкому делу огласили сегодня, четвёртого февраля, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральском городском суде огласили приговор по делу о смерти Анастасии Чёрной. На скамье подсудимых Темирлан Амангалиев.
Судья Асылбек Имангалиев зачитал приговор:
- Признать Темирлана Амангалиева виновным в совершении преступления по части 3 статьи 106 УК РК " Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего" и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в учреждении уголовной-исполнительной системы средней безопасности. А также взыскать с подсудимого материальный ущерб в размере 159 тысяч тенге в полном объёме. Иск о взыскании моральной компенсации удовлетворить частично в размере 6 млн тенге.
Мать погибшей Светлана Лобанова с приговором не согласилась, но и обжаловать его не намерена. Она ударила осуждённого и грозилась «сделать так, чтобы он умер».
- Восемь лет - это ничего для него, - сказала женщина.
15 сентября в 13:45 в лесном массиве недалеко от посёлка Ветелки был обнаружен труп Анастасии. 25 января началось главное судебное разбирательство, где стали известные ужасающие подробности произошедшего. Свидетель рассказал, как подсудимый избавился от мешка с трупом убитой девушки. На следующем судебном процессе эксперт исключил смерть Анастасии Чёрной от удушения. На прениях сторон, прокурор запросила для обвиняемого лишение свободы сроком на 8 лет, а его адвокат просил суд переквалифицировать статью на 104 УК РК и освободить в зале суда.
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
