Уголовное дело рассматривается в городском суде №2, передаёт azh.kz. Замакима Атырауской области подозревают в растрате бюджетных средств Кайрат Нурлыбаев Недавно в городском суде №2 началось рассмотрение уголовного дела в отношении заместителя акима Атырауской области Кайрата Нурлыбаева. Его обвиняют в совершении преступления по статье 189 УК РК "Присвоение или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере". По версии следствия, будучи заместителем управления сельского хозяйства, он в 2019 году незаконно выплатил инвестиционные субсидии в размере 83,7 млн тенге сельскохозяйственному производственному кооперативу «Бұйырғын» в Курмангазинском районе. В суде председательствует судья Ержан Алипкалиев, в качестве государственного обвинителя выступает начальник отдела городской прокуратуры Куаныш Шунканов, а в качестве потерпевшей стороны – аппарат акима Атырауской области. Кайрата Нурлыбаева защищают адвокаты Ринат Кожантаев, Жанибек Кобегенов и Болатхан Нурушкенов, а второго подсудимого по этому делу, учредителя «Бұйырғын» Нурлана Бисембаева – адвокат Кайрат Демесинов. Сейчас в суде продолжается допрос свидетелей, в частности, специалистов управления сельского хозяйства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.