Управление полиции г.Уральск По информации редакции, сегодня, четвёртого февраля, в Уральске был задержан заместитель начальника управления полиции. Его подозревают в получении взятки в размере около четырёх миллионов тенге. Как стало известно, задержание провели сотрудники департамента КНБ и департамента собственной безопасности МВД РК. Впрочем, получить комментарий в данных ведомствах не удалось. Начальник управления полиции Уральска Нурлан Бисенов на звонки не отвечает. Пресс-секретарь департамента полиции ЗКО Дарига Мажитова информацию не подтвердила, но и не опровергла, сообщив, что смогут дать комментарий после совещания руководства (ориентировочно после 17.00). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.