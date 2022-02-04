В последний раз при обсуждении проекта моста разгорелись споры, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Речь идёт о проекте строительства моста через реку Чаган в микрорайон Акжайык. В 2019 году это проект был представлен уральцам и вызвал недовольство горожан. Людей в первую очередь возмутила
вырубка порядка 1 500 деревьев в парке культуры и отдыха. Ведь по проекту мост должен был пролегать от улицы Маншук Маметовой по улице Садыкова через уголок парка. Тогда власти пообещали, что проект скорректируют.
В 2021 году аким Уральска Абат Шыныбеков сообщил
, что "проект моста через реку Чаган в микрорайон Акжайык тоже уже готов, сейчас для реализации он передан в КПО б.в.", что вызвало интерес, поскольку публичных обсуждений даже скорректированного проекта не было. По крайней мере, мы о них никогда не слышали и нам о них точно никто не сообщал.
О нынешнем проекте моста корреспондентам "МГ" рассказал заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев.
- В доработанном проекте дорога, ведущая в микрорайон Акжайык, через парк не проходит. Она проходит через зону, которая относится к лесному фонду (территория лесхоза) - это не парк. Да, там есть деревья, но мы их не планируем вырубать. Мы их будем пересаживать и для этого уже имеется техника. Рубить не хотим. Кроме того, дома также сносить не будут. Есть определённые неудобства, но мы схематично решим и переведём дорогу на улицу Маметовой. То есть, там как бы будет два проезда, - рассказал замакима.
Он отметил, что это тот же самый проект, который был разработан в 2019 году, его лишь скорректировали. Сколько будет пересажено деревьев по проекту, замакима ответить затруднился.
Между тем, сметная стоимость проекта (моста и дороги)
составила 11,7 миллиарда тенге. На разработку проекта ушло 104 миллиона тенге.
- Рассчитываем, что работы должны начаться в этом году, сейчас идут конкурсные процедуры в КПО б.в. по определению подрядчика. Строительство по проекту рассчитано на 25 месяцев. Мосты строятся в области не впервые, но у нас нет мостостроительных отрядов, это специфичная сфера деятельности. Но в Казахстане такие специалисты есть. В определённых работах, думаю, местные компании будут задействованы, - пояснил Асхат Кульбаев.
По словам замакима, протяжённость моста составит 220 метров, а дорога - 4,8 километров. Проект называется "Строительство автомобильной дороги с мостовым переходом от улицы Сдыкова до ПДП жилого района "А" города Уральска ЗКО". Проект выполняла компания ТОО "Алматыдорпроект".
О строительстве нового микрорайона Акжайык
заговорили ещё в феврале 2018 года. Алтай Кульгинов, который возглавлял область в то время, пообещал провести туда новую инфраструктуру, широкие дороги, освещение и построить социальные объекты. Микрорайон рассчитан на порядка 50 тысяч жителей, среди которых будут врачи, учителя и полицейские.
Такой проект моста был представлен в 2019 году. Фото из архива "МГ"
