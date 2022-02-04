По этому делу наказание получат ещё два госслужащих, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Замначальника ЖКХ г.Уральск Ербол Арыстангалиев
Сегодня, четвёртого февраля, на совете по этике рассмотрели материалы дела в отношении заместителя начальника ЖКХ Уральска Ербола Арыстангалиева.
На прошлом совете стала известна предыстория
. Так, в августе прошлого года в заведении «Макпал» в Зачаганске проходила свадьба. Члены мониторинговой группы: аким Зачаганска Аккали Аубекеров и специалист акимата Жигер Батыров поехали в заведение. На месте выяснилось, что там проходит свадьба балдыза (младший брат жены – прим. автора) замначальника ЖКХ Уральска Ербола Арыстангалиева.
Всё бы ничего, но антикоррупционщики выяснили, что члены мониторинговой группы не собрали материалы дела, не вызвали полицию и сотрудников департамента санэпидконтроля. На чиновников даже уголовное дело начали, но за отсутствием состава преступления его закрыли, а материалы передали в департамент по делам госслужбы. Каждый из проходящих по делу рассказал свою версию.
На совете по этике было решено направить в акимат города предложение о неполном служебном соответствии Батырова и Аубекерова.
На сегодняшнем заседании Ербол Арыстангалиев признал свою вину.
- Я говорил, что был против проведения свадьбы. Конечно, свою вину признаю, - сказал Арыстангалиев.
Мнения членов совета также разделились. Одни предположили, что не следует наказывать чиновников за деяния, которые были совершены более шести месяцев назад. Тем более по этому делу уже накажут двоих госслужащих.
Другие с этим не согласились.
- Все началось с него (Ербола Арыстангалиева). Он начал звонить, и из-за него наказали его коллег. Поэтому наказание должно быть строгое, мое предложение, освободить от занимаемой должности, - сказал член совета и председатель Ревкома области Алибек Кадырбеков.
Поддержали его и другие "коллеги" по совету.
Между тем, Мурат Мукаев попросил учитывать и дефицит сотрудников на госслужбе.
- Порой работа держится на одном сотруднике. Конечно, нужно наказать, но не обязательно освобождение от должности, - заметил Мукаев.
Замакима Уральска Мирболат Нуржанов сообщил, что Ербол Арыстангалиев характеризуется с хорошей стороны как специалист.
Путём голосования было принято решение рекомендовать акиму Уральска освободить замначальника ЖКХ Ербола Арыстангалиева от занимаемой должности.
