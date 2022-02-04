В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -3..-5. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет 0..+2 градусов, ночью -1..-3 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -1..-3 градусов. Ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +2..+4 градусов, ночью опустятся до +1..+3 градусов. Ветер северо-западный до 22 метров в секунду.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков на большей части территории РК. Лишь на западе ожидаются осадки.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.