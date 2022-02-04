- Промывание солевым раствором прочистит носовые ходы, способствует загустению скопившейся слизи и при этом уменьшит раздражение и отек слизистой оболочки носа. Для этого вы можете использовать специальный аптечный чайник, спринцовку или обычный шприц. По очереди залейте в каждую ноздрю солевой раствор, при необходимости повторите процедуру. Старайтесь использовать кипяченую воду комнатной температуры. В воде из-под крана могут содержатся патогенные микроорганизмы, которые могут навредить слизистой носа.
- Воспользуйтесь увлажнителем воздуха, ведь в большинстве случаев причиной заложенности является сухой воздух. Нахождение в душном и плохо проветриваемом помещении вызывает потерю влаги, и как следствие отек.
- Один из эффективных методов устранения заложенности носа является дыхание теплым паром. В тазике нагреваем воду, накрываемся полотенцем и дышим паром. Ни в коем случае не доводите воду до кипения, вы можете получить ожог. Чтобы усилить эффект можно добавить в воду пару капель эвкалиптового масла.
- Выпейте чай, тёплый морс, компот или воду. Ведь не зря врачи рекомендуют обильное питьё. Напитки хорошо справляются с обезвоживанием слизистых и раздражением.
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.