Промывание солевым раствором прочистит носовые ходы, способствует загустению скопившейся слизи и при этом уменьшит раздражение и отек слизистой оболочки носа. Для этого вы можете использовать специальный аптечный чайник, спринцовку или обычный шприц. По очереди залейте в каждую ноздрю солевой раствор, при необходимости повторите процедуру. Старайтесь использовать кипяченую воду комнатной температуры. В воде из-под крана могут содержатся патогенные микроорганизмы, которые могут навредить слизистой носа. Воспользуйтесь увлажнителем воздуха, ведь в большинстве случаев причиной заложенности является сухой воздух. Нахождение в душном и плохо проветриваемом помещении вызывает потерю влаги, и как следствие отек. Один из эффективных методов устранения заложенности носа является дыхание теплым паром. В тазике нагреваем воду, накрываемся полотенцем и дышим паром. Ни в коем случае не доводите воду до кипения, вы можете получить ожог. Чтобы усилить эффект можно добавить в воду пару капель эвкалиптового масла. Выпейте чай, тёплый морс, компот или воду. Ведь не зря врачи рекомендуют обильное питьё. Напитки хорошо справляются с обезвоживанием слизистых и раздражением.

Фото с сайта Pexels.com Наши методы предназначены только на те случаи, когда причиной заложенности носа являются сезонная аллергия или простое ОРВИ. В этих случаях вам помогут домашние средства.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.