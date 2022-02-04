Фото с сайта pexels.com Итак, чтобы шашлык готовился равномерно и не был испепелен, необходимо поддерживать стабильную температуру углей. То есть не нужно допускать всполохи огня. Это возможно, если сидеть над ним и создавать равномерный приток воздуха «махать картоночкой над мясом». Но когда, с кусочком мяса капает маринад и жир, появляются те самые всполохи огня. Сбрызгивать капли воды на огонь, согласитесь, не лучшая идея. К тому же, это испортит процесс приготовления мяса, оно уже не будет жариться, а будет тушиться. Поэтому такую проблему можно решить проверенным годами способом. Возьмите поваренную соль. Как только вы подготовите угли для жарки шашлыка, посыпьте их равномерно солью. Для мангала средних размеров, вам понадобится, не более двухсот граммов соли. При этом будьте предельно осторожными, при попадании соли на раскаленные угли она начинает «взрываться». Так можно получить ожоги. Поэтому посыпайте соль на расстоянии. Как только хлопки от соли утихнут, можете приступать к жарке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.