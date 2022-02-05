Иллюстративное фото из архива "МГ" Четвёртого февраля в областном акимате состоялось заседание оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции. Как рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев, с момента внедрения проекта Ashyq можно отметить, что зачастую больные с положительным результатом на COVID-19 и контактные с больными не соблюдают карантинные меры. Вместо домашней изоляции они посещают места массового скопления людей. По данным приложения Ashyq, с первого января выявлено 635 посетителей, подлежащих изоляции. Из них с "красным" статусом выявлено 628 человек, с "жёлтым" статусом – семь. – По выявленным нарушениям всего составлено 37 административных протоколов по статье 425 часть 1 КоАП "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов". Общая сумма штрафов составила 1,7 миллиона тенге. Опубликованы в СМИ ФИО граждан, нарушивших режим карантина - выявленные с "красным" статусом 19 человек, - сообщил Мухамгали Арыспаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.