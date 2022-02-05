– С места происшествия из жилого дома вынесен один газовый баллон ёмкостью 25 литров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Очаг пожара локализован в 13:34, ликвидирован в 14.53, - сообщили в ДЧС ЗКО.

Пожар произошел четвёртого февраля в доме по улице Жунсугурова в посёлке Деркул. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, загорелся жилой дом и гараж, в котором находился Volkswagen Passat. Общая площадь пожара составила 130 квадратных метров.