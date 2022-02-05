Задержание прокомментировали в министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Задержанного с поличным за взятку замначальника управления полиции Уральска поместили в ИВС   О задержании заместителя начальника УП города Уральск стало известно вчера, четвертого февраля. Он был задержан с поличным при получении взятки в размере четырех миллионов тенге. Вчера получить комментарий не удалось ни от местного департамента полиции, ни от МВД. Сегодня, пятого февраля, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в ходе проведения оперативных мероприятий департамента собственной безопасности МВД с поличным при получении взятки задержан заместитель начальника Управления полиции города Уральск. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 366 УК РК "Получение взятки". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. – МВД, несмотря на должности и звание, будет и дальше жестко пресекать факты взяточничества и нарушения прав граждан, допускаемых полицейскими. Именно из-за них налагается тень на добросовестных и честных, служащих народу Казахстана полицейских. Чистка рядов продолжается, – заявил начальник ДСБ МВД Арман Саданов. По информации редакции "МГ", речь идет об Эдике Булатове, который в 2018 году  занял должность начальника Управления собственной безопасности, затем начальника Управления по борьбе с наркопреступностью и заместителем начальника УП Уральска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.