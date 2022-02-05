Пожар в девятиэтажном доме в 11 микрорайоне Актобе произошёл 4 февраля. Прибывшие по вызову пожарные обнаружили, что возгорание возникло на первом этаже. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Как сообщили в ДЧС, на месте работали 32 пожарных и восемь единиц техники. – . В подъезде было сильное задымление. Пожарные спасли с верхних этажей через лестничный марш 13 человек, в том числе пятеро детей, эвакуировано 60 человек, из них девять детей. На месте происшествия обнаружили тело мужчины , ему было 59 лет. Причину пожара и смерти мужчины выясняют, - сообщили в ДЧС региона. Tb6Vi95Swz0 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.