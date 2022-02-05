Иллюстративное фото из архива "МГ" Стражи порядка рассказали, что при проверке выявили, что в одном из домов Алматы выявлена наркотеплица. В помещении обнаружены горшки с растениями, похожими на коноплю. Ухаживал за «садом» 74-летний житель Медеуского района. Пожилой мужчина рассказал, что пристрастился к запрещённым вещества около пятнадцати лет назад и решил выращивать самостоятельно. В отношении пенсионера начато досудебное расследование. IWFMBHmc-aY Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.