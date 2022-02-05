Эдик Булатов на время следствия будет находиться под арестом, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Задержанного с поличным за взятку замначальника управления полиции Уральска поместили в ИВС Вчера, четвёртого февраля, стало известно о том, что с поличным при получении взятки был задержан заместитель начальника управления полиции города Уральск. Спустя сутки в пресс-службе департамента полиции ЗКО все же решили прокомментировать громкое задержание. Выяснилось, что полицейскому предъявлено обвинение по статье 366 УК РК "Получение взятки". Стоит отметить, что в день задержания следственный суд санкционировал арест Эдика Булатова. Другими словами, на время следствие полицейский будет находиться под стражей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.